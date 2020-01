Prefeitura fez alterações nas linhas rurais do TRIAR

Para melhor atender os usuários da área rural que utilizam o TRIAR todos os dias, a Prefeitura implantou mudanças nos horários e itinerários de algumas linhas. De imediato houve reclamação por parte de algumas pessoas, porém, a Superintendência do Transporte Coletivo de Araucária esclareceu que o objetivo das alterações foi facilitar a vida dos moradores das localidades rurais. já que houve um aumento de horários e extensão de itinerários.

“As pessoas demoram para assimilar as mudanças, mas quando fazem uma análise melhor, percebem que serão beneficiadas”, explicou o superintendente Wilmer da Silva.

Confira as mudanças

Na linha Tietê Onças (segunda a sexta), foi acrescentado o horário das 6h30. Na linha Lagoa Grande (segunda a sexta), o horário das 16h55 foi retirado e passa a ser atendido pela linha Campo do Bastião, no horário das 17h10. A linha Campo do Bastião também passa a oferecer novos horários: 5h25, 6h30, 17h10 e 20h30. O horário de 18h foi alterado para 18h10. Aos sábados, a linha Campo do Bastião, que antes não circulava, agora terá horário das 17h15, e aos domingos o horário das 13h15.

Na linha Passo da Gralha, os horários passam a ser 5h40 e 19h10, portanto, foi alterado o horário das 18h55, que passou a ser 19h10, e retirado o horário das 20h, que passou a ser suprido pela linha Campo do Bastião, que passa às 20h30.

Mudanças também foram implantadas na linha Capinzal. O horário de 5h30 permanecerá inalterado a partir de segunda-feira, 27 de janeiro. O horário de 12h35 passou a ser atendido pelo horário de 12h30, da linha Capoeira Grande. O horário de 18h40 passou a ser atendido pelo horário de 18h35.Também na linha caponzal Foram incluídos os horários de 11h40, 14h50 e 16h55.

A linha Capoeira Grande sofreu ainda alterações do itinerário, para atender mais pessoas. Em função disso, a linha Capoeira Grande não passa mais pela Estrada da Lagoa Grande, essa região continua sendo atendida pelas linhas Lagoa Grande, Passo da Gralha e Campo do Bastião (que teve ampliação de horários). Não houve alteração de horários na linha Capoeira Grande.

Texto: MAURENN BERNARDO

Foto: Everson Santos

Publicados na edição 1196 – 24/01/2020