Prefeitura instala mais de 40 parques infantis em escolas e CMEIs

Grande parte dos alunos retornará às aulas neste ano com uma grande novidade. A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), já implantou mais de 40 parques infantis em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Com isso, quase todas as unidades previstas nesta etapa já foram atendidas. Todas as escolas municipais e CMEIs que contam com espaço suficiente para receber a estrutura terão os parques infantis.

Entre as unidades já beneficiadas estão as escolas municipais Rosa Picheth (Guajuvira), Jacomel (Gralha Azul), Eglé Cordeiro (Califórnia), Aleixo Grebos (Vila Angélica), CMEI Primavera (Jd. Primavera), CMEI Capinzal (Capinzal) e CMEI Vitório (Barigüi). Conforme a SMED, a grande estrutura em madeira plástica dos parques tem durabilidade de muitos anos e uma aquisição como esta é inédita na rede municipal.

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly