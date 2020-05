Prefeitura recebe itens doados por empresas e instituições para fortalecer o combate ao Coronavírus

Na manhã de quinta-feira, 14 de maio, a Prefeitura de Araucária recebeu diversos itens de proteção e materiais de higiene por meio de doação de empresas e instituições. A rápida cerimônia no Salão Nobre do Paço Municipal tomou todos os cuidados para não se gerar aglomeração e cumpriu as práticas necessárias de prevenção ao novo Coronavírus. Os itens recebidos chegam para ajudar nas ações da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e também no atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) a pessoas em situação de vulnerabilidade social do município.

Representantes de empresas e instituições reforçaram a importância de colaborar com as ações de combate ao novo Coronavírus nesse momento difícil que o mundo todo enfrenta. A Wordpack entregou 200 máscaras de acrílico (face shield) e se colocou à disposição para ajudar em outras demandas. A parceria entre a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), o Conselho de Desenvolvimento Econômico (Avançaraucária) e a Logos Consultoria resultou na doação de 1.000 máscaras de acrílico (face shield). O presidente da ACIAA, Juscelino Katuragi, aproveitou a ocasião e reiterou o pedido para que os comerciantes do município sigam as normas de saúde para que não haja nenhuma morte por Coronavírus na cidade.

Já a empresa CSN anunciou a doação de 20 mil máscaras de tecido, 150 máscaras profissionais (respirador descartável valvulado) e 150 macacões. A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (AECIAR) Aeciar confirmou a doação de mais de 200 itens de limpeza e higiene e a empresa Novozymes anunciou 1.800 litros de álcool gel. Materiais de higiene, enxoval e cama (414 itens como toalhas de banho, lençóis, escova e creme dental e cobertores, além de mais 5.200ml de shampoo e sabonete) foram doados pela Associação dos Funcionários da Novozymes na última semana.

Texto: PMA

Foto: Carlos Poly