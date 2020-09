Prefeitura suspende aplicação de provas de concurso público agendadas para 13 de setembro

O Diário Oficial do Município publicou nesta quinta-feira, 10 de setembro, em folha suplementar, editais que tratam da suspensão da aplicação das provas dos concursos 045/2020 e 058/2020. As provas aconteceriam no próximo domingo, 13, e a suspensão é por tempo indeterminado. Os editais publicados nesta quinta suspendem os efeitos do edital 125/2020, publicado em 31 de agosto de 2020, no tratava da data, horários e local de realização da prova objetiva.

Os editais publicados nesta quinta-feira ressaltam que as inscrições permanecem válidas e que, em outro momento oportuno, ocorrerão a convocação para a realização das provas objetivas.

CONCURSOS

O edital nº 045/2020 trata dos cargos de: Técnico em Patologia Clínica, Farmacêutico, Médico Alergologista, Médico Angiologista Vascular, Médico Cardiologista, Médico do Trabalho, Médico Endocrinologista, Médico Generalista, Médico Geriatra, Médico Neurologista, Médico Neurologista Pediátrico, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Médico Reumatologista, Médico Sanitarista e Médico Urologista. Já o edital nº 058/2020 trata dos cargos de: Trabalhador Braçal e Engenheiro Eletricista.

Confira os editais publicados no Diário Oficial sobre a suspensão das provas: CLIQUE AQUI

Texto: redação