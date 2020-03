Prefeitura suspende licenças e férias de 90 servidores da Saúde para reforçar time do bem contra o coronavírus

Atos assinados pelo prefeito Hissam Hussein Dehaini na noite de sexta-feira, 20 de março, suspenderam licenças prêmios, licenças sem vencimentos e férias de noventa servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).

As suspensões foram necessárias em razão do decreto de estado de emergência em saúde em vigência no Município para intensificar as ações de prevenção, contenção e enfrentamento ao coronavírus.

“É um momento que precisamos de todos os servidores e por isso essa medida foi necessária. Conto com a compreensão de todos eles. E, mais do que nunca, agradeço em nome da comunidade araucariense, aos servidores da Saúde, que estão se desdobrando neste momento difícil para garantir que todos nós fiquemos bem neste momento”, pontuou Hissam.

Dos servidores que estão retornando ao trabalho, 37 estavam em gozo de licença prêmio ou para tratamento de assuntos particulares e outros 53 estavam em férias.

Os servidores que tiveram licenças e férias suspensas voltam ao trabalho imediatamente.