Prefeitura suspende serviços ao público a partir de segunda-feira, 23

Foto: arquivo

A partir desta sexta-feira, 20 de março, a Prefeitura de Araucária, seguindo as orientações de enfrentamento ao coronavírus, começa a suspender todos os atendimentos ao público. Na segunda-feira, 23, as portas do Paço Municipal já deverão estar fechadas.

Muitos serviços básicos estarão disponíveis online e poderão ser consultados através do site https://araucaria.atende.net/ Já os atendimentos essenciais como da saúde, segurança pública, Defesa Civil e trânsito, ainda serão mantidos, seguindo medidas de prevenção, mas poderão sofrer mudanças, conforme o cenário da evolução do coronavírus.

Texto: Maurenn Bernardo