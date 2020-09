Prefeitura testa novos modelos de semáforos na região central

Um novo modelo de semáforo que foi instalado em Araucária está chamando a atenção dos motoristas e pedestres que passam pela esquina da avenida Victor do Amaral com a rua Manoel Ribas, no Centro. O equipamento possui um cronômetro luminoso, que vai reduzindo a contagem, até mudar de cor. E o mesmo acontece com o semáforo exclusivo para pedestres. Para matar a curiosidade de quem já questiona a instalação do novo semáforo, o Departamento de Trânsito explicou que se trata de um teste de equipamentos de sinalização, tanto em semáforo com contagem de tempo, como o sinal luminoso de acessibilidade para pedestres, outra mudança que também tem chamado a atenção de quem passa pela esquina da avenida Victor do Amaral com a rua Cel. João Antônio Xavier, no Centro.

De acordo com o Trânsito, os equipamentos foram cedidos por uma empresa para ficar em avaliação, sem nenhum custo para o município. Além da parte tecnológica, a testagem também está observando o comportamento das pessoas (motoristas e pedestres) em relação a essas tecnologias. A Prefeitura ressaltou que por ser apenas um teste de equipamento, não há nenhum compromisso referente à aquisição desses itens.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1228 – 03/09/2020