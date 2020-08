Prefeitura vai trocar placas de ruas por outras mais modernas

Ao procurar um endereço em Araucária, o motorista ou mesmo o pedestre, acabam ficando confusos. Isso porque a maioria das placas que indicam o nome da rua e o bairro estão praticamente ilegíveis. Se a pessoa não tem familiaridade nenhuma com a cidade, acaba se perdendo. Além das placas apagadas, há outras destruídas ou já retiradas. “Ao invés de facilitar a vida da gente, as placas acabam atrapalhando a identificação das ruas”, disse um motorista. Outro morador comentou que as placas são importantes para a sinalização do trânsito, e critica a falta de manutenção e cuidado que a Prefeitura tem tido com esse tipo de equipamento. “é tão bonito ver uma cidade com as placas bem cuidadas, com as letras legíveis, espero que Araucária pense nisso”, pontuou.

Sobre os comentários dos moradores, a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) informou que há um pregão eletrônico marcado para o dia 25 de agosto, relacionado à aquisição de novas placas. Se não houver recursos, os pedidos para a empresa selecionada podem começar em poucas semanas.

De acordo com a SMUR, as novas placas terão maior apelo visual, com destaque para o nome simplificado da via (de leitura rápida), seguida por nome completo e o bairro. A troca ocorrerá em toda a área urbana e rural e será por etapas; a programação dos primeiros bairros será feita em breve.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020