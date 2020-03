Preso com cocaína encomendada, escondida no carro

Na tarde de sexta-feira, 6 de março, a Guarda Municipal patrulhava a rodovia do Xisto, nas imediações da área rural, quando um veículo Polo verde, percebeu a viatura e acelerou bruscamente, entrando em uma estrada paralela. A atitude do motorista levantou suspeita e a equipe acionou o giroflex para que o veículo parasse. Em revista pessoal ao motorista, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao revistar o veículo, os GMs localizaram, em um compartimento, uma quantidade de cocaína. O condutor confessou que estava levando o produto ilícito para atender uma encomenda na cidade de União da Vitória, interior do Paraná. O indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade de plantão.