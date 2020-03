Preso com dois mandados de prisão em aberto

No domingo, 8 de março, por volta das 18h20, uma equipe da Polícia Militar fazia um patrulhamento pela rua Santa Catarina, no bairro Cachoeira, quando visualizou um cidadão em atitudes suspeitas. O homem foi abordado e ao consultar seu nome no sistema SESP, foi constatado que contra ele havia dois mandatos de prisão em aberto.

Um dos mandados emitido Vara de Família e Sucessões, pelo não pagamento de pensão alimentícia, com validade até 11 de maio de 2021, e outro emitido pela Vara Criminal de Araucária, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, com validade até 19 de novembro de 2023. A PM conduziu o homem até a Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020