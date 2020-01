Na tarde do domingo, 19 de janeiro, um indivíduo foi preso no bairro Passaúna, por ter descumprido uma medida protetiva. Ele invadiu a residência da família, fez ameaças e entrou em vias de fato com o próprio pai. A medida protetiva foi concedida pela Justiça à irmã do agressor.

Diante do flagrante, o homem foi preso pela Guarda Municipal e levado para a Delegacia de Polícia, para as medidas cabíveis ao caso.

Publicado na edição 1196 – 23/01/2020