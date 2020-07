Preso por agredir ex-namorada grávida

Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Araucária na noite desta quinta-feira, 23 de julho, após agredir a ex-namorada, de 17 anos, que está grávida, e por ameaçar os pais dela. A situação de violência doméstica aconteceu na rua Cedro, jardim Itaipu, bairro Capela Velha. No endereço indicado a equipe abordou o rapaz, de 23 anos, que seria o suposto agressor.

A mãe da menor relatou que o homem chegou em sua casa bastante alterado e agrediu a ex com um soco na boca, provocando um corte com sangramento. Ela contou aos guardas municipais que o relacionamento da filha era muito conturbado e que o Conselho Tutelar do Município já vem acompanhando a jovem.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.