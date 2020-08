Prevenção em Ginecologia

COMO PODEMOS PREVENIR O CÂNCER GINECOLÓGICO?

Os exames básicos são o Papanicolau conhecido como preventivo do colo de útero, a mamografia para o câncer de mama e a ecografia transvaginal para câncer de ovário.

A partir de que idade devemos começar a realizar esses exames?

O Papanicolau deve ser colhido após o início da atividade sexual.Sua freqüência deve ser anual , ou de acordo com a orientação do ginecologista.

A mamografia tem seu início a partir dos 35 anos a cada dois anos , e a partir dos 40 anos anualmente. Podendo sofrer alterações na freqüência de acordo com o resultado encontrado.

O câncer de ovário é mais comum após 50 anos, como os sintomas são tardios 3/4 dos cânceres de ovário se apresentam em estágio avançado no momento do diagnóstico. A ecografia transvaginal pode mostrar sinais precoces deste tumor. Como é um exame simples e de baixo custo devemos realizá-lo anualmente em pacientes na faixa etária de risco.

Qual a importância de realizar esses exames?

É preciso conscientizar todas as mulheres que a realização de exames preventivos periódicos é fundamental para que o tratamento seja iniciado o mais rapidamente possível. Quanto mais precoce o diagnóstico e mais rapidamente for instituído o tratamento maior a chance de cura. O tratamento nas fases iniciais é simples e pode levar a cura clínica mantendo a mulher, mãe e esposa atuantes na sociedade.

O que é o HPV?

É um vírus que está presente em muitos dos casos de câncer do colo de útero, pode infectar homens e mulheres. Há mais de 200 tipos de identificados,os HPVs 16 e 18 são responsáveis por 70% dos casos câncer de colo de útero e os 6 e 11 por 90% das verrugas genitais. A prevenção pode ser feita usando-se preservativos (camisinha) durante a relação sexual, para evitar o contágio. Mesmo com uso do preservativo ainda existe a possibilidade de contágio se o vírus estiver alojado em outros locais, fora do alcance do preservativo.

Existe vacina p/ HPV? Quando deve ser administrada?

Sim, ela deve ser administrada para mulheres entre 9 e 26 anos que ainda não iniciaram atividade sexual. Em outros países a vacina pode ser administrada até 45 anos. A vacina é administrada em 3 doses (após a primeira dose, a próxima deve ser administrada em 2 meses e a terceira após 6 meses da primeira). A vacina quadrivalente foi aprovada este ano pela ANVISA para ser administrada em meninos entre 9 e 26 anos.

O que podemos fazer no nosso dia a dia para prevenir o câncer ginecológico?

Além das consultas anuais ao seu ginecologista, podemos adotar hábitos saudáveis que podem diminuir a incidência dessa patologia.

Há muitos trabalhos científicos mostrando que a incidência destes tumores pode ser diminuida com uma alimentação rica em fibras e grãos (por exemplo a linhaça) e a introdução de atividade física diária.

O tabagismo é um fator de grande relevância no aumento dos casos de tumor de mama. Deixar de fumar diminui muito a chance de se desenvolver esse tumor,assim como outros.

Texto: Dra. Josiane C. Malc CRM 13065, Ginecologista -Médica da Clínica IMA

Publicado na edição 1224 – 06/08/2020