PRF apreende mais de meia tonelada de maconha e recupera caminhonete roubada em Araucária  

Cerca de 685 quilos de maconha foram apreendidos em Araucária na manhã desta segunda-feira, 14 de setembro, pela Polícia Rodoviária Federal. A droga era transportada em uma caminhonete MMCT/Triton roubada. O motorista foi preso. Por volta das 9 horas, o veículo recebeu voz de abordagem quando transitava pela Rodovia do Xisto, mas o condutor não parou e fugiu em direção ao centro da cidade. Uma perseguição se iniciou e o suspeito acabou abandonando o veículo em uma rua sem saída e fugiu a pé. Porém, o homem caiu ao passar pela cerca de arame farpado de uma chácara, foi capturado e preso.

Ao checar o veículo, os policiais encontraram a maconha nos bancos e no porta-malas. Além disso, a caminhonete era roubada e teve as placas trocadas. O detido e as drogas foram encaminhados para a Delegacia de Policia Civil de Araucária.