Print de conversa de whatsapp evita morte de jovem

Uma equipe da Guarda Municipal recebeu o “print” de uma conversa de whatsapp entre dois amigos na tarde desta terça feira, 16 de junho, que foi crucial para evitar a morte de um deles. De um lado estava um jovem de 27 anos, inconformado com o fim do relacionamento e se despedindo, com clara intenção de tirar a própria vida, e do outro estava o amigo, tentando acalmá-lo e evitar uma tragédia.

Ao receber a mensagem, e de posse do endereço, a GM foi até a residência, no bairro Capela Velha. No local chamaram por várias vezes o suposto suicida, não tendo resposta. A guarnição então arrombou uma das janelas, e no interior do imóvel, encontrou o jovem deitado e passando muito mal. O Samu foi acionado e realizou o primeiro atendimento antes de conduzir a vítima para o hospital. Do lado do rapaz os guardas municipais encontraram uma embalagem vazia de veneno para matar ratos e mais uma embalagem intacta.

Publicado na edição 1217 – 18/06/2020