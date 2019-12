Problema em estação do Passaúna deixa bairros de Araucária sem água

A Sanepar informou na noite desta sexta-feira, 27 de dezembro, que uma falha eletromecânica na estação elevatória de água do Passaúna obrigou a companhia a interromper o abastecimento de água em diversos bairros de Araucária e Curitiba.

Em Araucária, os loteamentos afetados são Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamericano, Jardim Atenas, Boqueirão, Centro, Estação, Fazenda Velha, Laranjeiras, Passaúna, Vila Nova, Dona Victoria e Jardim Plínio

Técnicos da Sanepar já trabalham na resolução do problema, sendo que a previsão para término do serviço é a madrugada deste sábado (28), sendo que a normalização do sistema deve se dar ao longo do dia de hoje.

Ainda conforme a companhia, a falta de água só deve ser sentida por aqueles clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar de, no mínimo, 500 litros. Esta é a quantidade suficiente, de acordo de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para atender a uma família por 24 horas.