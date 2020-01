Problema em subestação da Copel deixa boa parte de Araucária no escuro

Vários bairros de Araucária ficaram em energia elétrica na noite desta sexta-feira, 10 de janeiro. O problema persistiu por quase duas horas, iniciando por volta das 19:30 e sendo restabelecido gradativamente a partir das 21h30.

De acordo com informações apuradas por nossa reportagem, a causa do apagão teria sido um problema na subestação de energia da Copel, que fica na rua Vital Brasil, no bairro Estação. É essa subestação que abastece boa parte da cidade.

Uma fonte ouvida pelo O Popular explicou que um cabo suspenso que fica dentro da subestação caiu sobre um ramal energizado, gerando um curto circuito e desarmando os demais ramais que abastecem a cidade. “Esses cabos ficam expostos, sujeitos intempéries, o que pode ter feito com que ele arrebentasse”, cogitou a pessoa ouvida por nossa reportagem.

Ainda de acordo com essas fontes o desarme em série dos ramais é uma maneira de o próprio sistema se defender, evitando danos maiores à rede de energia elétrica e, por consequência, aos consumidores.

A religação desses ramais precisa ser feita manualmente, sendo que só após todas chaves terem sido acionadas é que sistema volta a fornecer energia.

Nossa reportagem também entrou em contato com a assessoria de comunicação da Copel para saber qual seria a versão oficial para o apagão e aguarda retorno.

Técnicos da Copel trabalham para restabelecer o fornecimento de energia em Araucária

Foto e texto: Waldiclei Barboza