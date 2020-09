Procon Araucária realiza pesquisa sobre aumento de preço em produtos da cesta básica e higiene pessoal

O Procon Araucária está visitando estabelecimentos do município para verificar os preços de itens da cesta básica e produtos de higiene pessoal. Em agosto, o órgão municipal de defesa do consumidor recebeu mais de 100 reclamações referentes à alta nos preços. Nos dois primeiros dias de setembro, já foram mais de 50 reclamações de munícipes. Se constatada disparidade nos preços é possível solicitar que o estabelecimento apresente notas que justifiquem o preço ofertado.

É importante esclarecer que há diferença entre alta nos preços e preço abusivo. O estabelecimento pode repassar o aumento quando já adquiriu com valor mais alto. Dentro do contexto da pandemia e de outras situações, como estiagem em alguns locais de produção ou a alta do dólar, é possível que ocorra o aumento nos preços em todo o país. O problema é se for constatado que, por conta própria, o estabelecimento decidiu elevar o preço de maneira exagerada, sem qualquer motivo. Aí há medidas legais de defesa do consumidor que podem ser aplicadas.

Ao fim da pesquisa, o Procon Araucária terá uma lista de preços que pode ser utilizada como referência para que consumidores possam fazer suas escolhas. Outras visitas a estabelecimentos já foram realizadas anteriormente.

“Nós tomamos medidas mais efetivas a partir da solicitação dos consumidores. Por isso é importante que os moradores entrem em contato com o Procon Araucária caso suspeitem de aumento abusivo ou qualquer outra questão referente a direito do consumidor”, explicou Allan Kelvyn da Silva Wotcoski, dirigente do Procon de Araucária.

O Procon Araucária está localizado à Rodovia do Xisto, nº5815, Sabiá, Araucária. O morador pode ir para atendimento presencial (de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas). Mas pode também registrar solicitações por meio do telefone 0800-643-2834 ou do portal www.consumidor.gov.br .

Texto: PMA