Procon faz pesquisa de preços de itens da cesta básica

O levantamento foi feito nos supermercados da cidade entre os dias 2 e 7 de setembro, e já podem ter tido algumas variações

Foto: Everson Santos

Em tempos de alta de preços de produtos, o Procon Araucária produziu uma lista com os valores dos principais itens da cesta básica, com intuito de orientar os consumidores. A tabela completa apresenta o preço de 14 itens (alimentos e higiene) em 10 estabelecimentos do município, mas na tabela mais sucinta, que você pode conferir nessa matéria, são mostrados o maior e o menor preço praticados. O Procon lembra que não pode indicar onde o consumidor pode comprar, mas deve orientá-lo que a pesquisa de preços faz muita diferença para quem quer economizar.

O levantamento de preços nos estabelecimentos de Araucária ocorreu entre os dias 2 e 7 de setembro, porém, como os valores não são tabelados, é possível que tenha ocorrido alteração após este período. O item que mais apresentou alteração de preços foi o creme dental, que teve variação de 129% (entre o mais caro e o mais barato). O arroz teve variação de 27,8% e o feijão de 34,7%.

Segundo o Procon, não foram encontradas situações de irregularidade quanto a preços abusivos nos estabelecimentos visitados. O órgão esclareceu que o mercado pode repassar o aumento quando já adquiriu a mercadoria com valor mais alto. Explicou ainda, que no contexto da pandemia e de outras situações, como estiagem em alguns locais de produção ou a alta do dólar, é possível que ocorra o aumento nos preços em todo o país. “O que não pode acontecer é o estabelecimento elevar o preço de maneira exagerada, sem qualquer motivo. Aí serão adotadas medidas legais de defesa do consumidor. O Procon toma medidas mais efetivas a partir da reclamação feita pelos consumidores. Os moradores podem entrar em contato com o Procon Araucária caso suspeitem de aumento abusivo ou qualquer outra questão referente a direito do consumidor”, orientou o órgão.

Serviço

O Procon Araucária está localizado na Rodovia do Xisto, nº 5815, bairro Sabiá. O morador pode optar pelo atendimento presencial (de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h). Mas também pode registrar solicitações por meio do telefone 0800-643-2834 ou do portal www.consumidor.gov.br

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020