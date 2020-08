Professor destaca os benefícios do tênis para a saúde

O tênis está entre os esportes campeões de benefícios para a saúde. Também tem sua tradição mundo afora e é sinônimo de técnica e tática. A própria ciência esportiva encara a modalidade como uma das mais completas atividades físicas, sendo indicada para todas as pessoas. O professor de tênis Ronaldo Gomes do Amaral, que dá aulas da modalidade no Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE), acrescenta que o esporte melhora a capacidade cardiovascular e respiratória, melhora a coordenação motora e reflexos, tem um considerável gasto calórico, diminui o estresse e melhora a concentração. “O tênis pode ser praticado em todas as idades e veio com tudo em Araucária, desde outubro de 2019, quando iniciamos o projeto no CEPE. Trouxemos uma forma mais prática de aprendizado e inserção, flexibilizando o acesso de todos que querem praticar o esporte”, comentou.

O projeto de Ronaldo também já conseguiu grandes parceiros, como o CEPE Araucária e a Associação Berneck. As aulas são para crianças, jovens e adultos, através de treinos de alto rendimento, individuais ou em grupos, preços acessíveis, com materiais inclusos. Tudo para desenvolver ainda mais a prática do tênis no município. “Também organizamos amistosos e torneios e criamos um grupo bacana para dar mais entrosamento, o Amigos Tenistas de Araucária, que atualmente tem 27 participantes”, esclarece.

Pandemia

O tênis é um dos poucos esportes indicados nesse momento de pandemia, que exige o distanciamento entre as pessoas. Por isso, as aulas do professor Ronaldo, que acontecem de segunda a sábado, das 7 às 20 horas, seguem com a programação normal, porém, estão sendo totalmente individuais, sem nenhum contato físico entre os alunos. “Estamos seguindo todas as recomendações dos órgãos de Saúde e da Federação de Tênis, com apenas dois alunos por quadra e eles ficam bem distantes um do outro. Tudo para garantir sua segurança”, explicou Ronaldo.

O professor também agradeceu pelo reconhecimento e gratidão dos seus apoiadores, principalmente da diretoria do CEPE, funcionários, e alunos e também a equipe da Berneck. Lamentamos por essa breve parada nas atividades coletivas e que Deus ajude que num futuro breve, consigamos realizar o 1° CEPE Araucária Open de Tênis 2020”, finaliza.

Serviço

Ronaldo Gomes do Amaral possui capacitação nível 3 na Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e capacitação nível 2 na International Tennis Federation (ITF). Contatos com o professor poderão ser feitos pelo telefone (41) 99982-5009.

