Professor Marcos Rute morre vítima de Covid

O professor da rede municipal de ensino Marcos Fernandes Rute faleceu na noite desta quarta-feira, 2 de setembro. Ele estava internado já há vários dias em razão do agravamento causado pela Covid-19.

Muito conhecido na rede de ensino de Araucária, Marcos chegou a ocupar cargos administrativos durante as gestões do prefeito Olizandro José Ferreira e Rui Sérgio Alves de Souza. Deste último chegou a ser secretário de Esporte e Lazer.

Marcos colaborou também com as discussões do Plano Diretor do Município. Ele deixa esposa e filha.