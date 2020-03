Professores de Educação Física dão aulas online para quem está de quarentena

Os atletas de Araucária estão vivendo um verdadeiro dilema: ao mesmo tempo em que precisam se exercitar, até mesmo por recomendação do Organização Mundial da Saúde, eles estão sendo obrigados a ficar em casa, impedidos de frequentar academias, parques e demais espaços esportivos, por conta da pandemia do coronavírus. Mas como o brasileiro tem fama de ser um povo criativo e solidário, já está dando um jeitinho no problema.

Em Araucária, os professores de Educação Física da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) estão compartilhando em grupos de whatsapp, treinos de crossfit e ginástica funcional, que podem ser feitos em casa, para aquelas pessoas que já frequentam as aulas. Segundo orientação da secretaria, os treinos são bem simples, sem muita intensidade, para que nenhum aluno corra o risco de se machucar.

Outra iniciativa bacana partiu do sensei Gabriel Padilha, que está dando aulas gratuitas de karatê através de lives no seu Instagram @karatepadilha1. São aulas gratuitas, voltadas principalmente às crianças, com exercícios básicos, que mesmo quem não pratica a modalidade consegue fazer. “São treinos simples para que todos possam fazer, mesmo em pequenos espaços. Na primeira live tivemos uma boa participação e as pessoas interagiram bastante. A Ideia é fazer pelo mesmo uma live por semana. Futuramente também pensamos em criar um canal com aulas no youtube. A proposta é deixar as pessoas ocupadas nesse período de quarentena, levar a elas um pouco de entretenimento, para que possam atravessar esse momento difícil, da forma mais saudável possível”, disse o sensei.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação