Projeto de futebol no Israelense precisa de materiais esportivos

Um projeto social que está resgatando crianças e jovens através do futebol, proporcionado a eles muito mais do que a prática de um esporte, mas ensinando-os sobre respeito, amizade e união, precisa de ajuda para manter suas atividades. A iniciativa, que começou no ano passado através da nova gestão da associação de moradores daquela comunidade, já atende mais de 60 participantes, entre 7 a 18 anos. “Quando assumimos a associação nos deparamos com o campo abandonado e muitas crianças e adolescentes envolvidos com drogas, então tivemos a ideia de criar o projeto Juventude Israelense, que aliasse o futebol a um trabalho de resgate, através da ressocialização, de forma que eles pudessem se tornar cidadãos melhores”, explicou a presidente da associação, pastora Adriana Goreti Gonsalves.

Primeiramente foi criado o time de jovens de 15 a 18 anos, mas a procura foi tanta, que foi necessário abrir a categoria juvenil (7 a 14 anos), e logo foi a categoria feminino, com idade livre. “Já estamos colhendo os frutos, as famílias estão percebendo mudanças no comportamento dos filhos em casa e uma melhora no desempenho escolar, condutas que são cobradas durante o projeto. É perceptível que essas crianças e jovens estão tendo mais respeito com todos, muitos se afastaram das drogas e da violência, estão sendo muito melhores do que eram antes”, comentou José Natel Dominico, esposo da pastora, que voluntariamente comanda o projeto.

Necessidade urgente

Para conseguir manter suas atividades, o projeto Juventude Israelense precisa urgente de materiais esportivos como bolas, chuteiras e uniformes. “As famílias das crianças e jovens são de baixa renda e não conseguem comprar estes materiais. Recebemos a doação de alguns uniformes, mas é muito pouco diante do grande número de participantes que temos no projeto, por isso, estamos pedindo a colaboração da comunidade”, desabafou José Natel.

Serviço

Para as pessoas que quiserem ajudar o projeto de futebol no jardim Israelense os contatos são: (41) 99215-0157 e (41) 99258-6654.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1198 – 06/02/2020