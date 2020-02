Projeto De Olho no Futuro poderá receber apoio do Sicoob de Araucária

O Projeto de Olho no Futuro, do Jatobá Esporte Clube, está prestes a receber um apoio importante para financiar suas ações. Esta semana o presidente do clube, Luiz Tavares, conversou com representantes da cooperativa Sicoob de Araucária, a respeito de uma possível parceria. O bate papo foi bem produtivo e, segundo Tavares, as perspectivas são as melhores possíveis. “O banco tem uma grande importância na cidade e se decidir apoiar nosso projeto, também estará desempenhando uma função social importante junto à comunidade”, comentou.

Criado em 2004, o projeto tem como objetivo socializar as crianças e adolescentes do bairro, utilizando o esporte como instrumento de intervenção, que ajuda a prevenir o uso de drogas e a marginalização. A entidade foi declarada de utilidade pública em 2014 e é representada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Oferece atividades esportivas, de lazer e entretenimento, gratuitamente. Apesar de o principal objetivo não ser o de formar atletas, muitos talentos já foram revelados no projeto social do Jatobá.

