Projeto entregará cartinhas com mensagens de carinho em hospitais

Durante a pandemia do novo coronavírus, nossos verdadeiros heróis, os profissionais da saúde, receberam diversas homenagens emocionantes, seja por meio das redes sociais ou até mesmo em atos presenciais da população nos hospitais. Com o lema de espalhar amor e abraçar o mundo de alguém, o projeto “Semeando Amor” está com uma ação especial para alegrar, confortar e apoiar a rotina desses trabalhadores, que são fundamentais em nossa sociedade. Fundado em 2013, o projeto não tem fins lucrativos e visita hospitais em Curitiba e região metropolitana, levando intervenções divertidas através do símbolo do palhaço. Em função da pandemia, as atividades presenciais foram interrompidas, mas mesmo à distância, os voluntários encontraram uma forma de levar sorrisos aos profissionais em meio à crise, através da entrega de cartinhas com mensagens positivas.

Segundo Letícia Witzki Morona, fundadora da associação, neste primeiro momento o projeto alcançará os hospitais de Curitiba e São José dos Pinhais, contudo, a expectativa é de que com a participação da população, novos complexos sejam contemplados pela iniciativa, entre eles o Hospital Municipal de Araucária. “A ideia de entregar cartas foi a maneira que encontramos para levar um carinho para esses profissionais. Não podemos estar presentes então, se várias pessoas, de qualquer parte do mundo, escreverem cartas, mandando força para eles, será uma forma de demonstrar carinho, mesmo à distância. “Quanto mais cartas chegarem até nós, mais hospitais e profissionais receberão esse presente. Estamos empenhados na divulgação do projeto para que todos tenham a oportunidade de participar” comenta Letícia.

A campanha “Semeando Cartas” começou no final de julho e tem como meta entregar 5 mil cartas. Quem tiver interesse em colaborar com a ação basta enviar a sua carta para o e-mail [email protected] “Escreva sua cartinha com mensagens de esperança e carinho, mas sem destinar para alguma profissão específica. As cartas podem ser digitadas e enviadas pelo word ou no corpo do e-mail e as pessoas podem assinar com seu nome e cidade”, explica a fundadora. Siga o grupo nas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube “gruposemeandoamor”

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: divulgação

Publicado na edição 1226 – 20/08/2020