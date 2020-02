Projeto inovador de Araucária foi selecionado pela Rede Cidade Digital

Dez prefeitos da Região Metropolitana de Curitiba, entre eles o de Araucária, Hissan Hussein Dehaini, foram selecionados pela Rede Cidade Digital (RCD) para o recebimento do título de Prefeito Inovador, por iniciativas implantadas nas localidades que propõe melhorar a máquina pública através da tecnologia. O projeto que fez o município estar entre os escolhidos foi o “Totem no Laboratório Central/Modernização da Infraestrutura da rede e acesso à internet”. O dispositivo é basicamente um computador, uma ferramenta que está ajudando a agilizar a organização do serviço, tornando o atendimento mais rápido e evitando a formação de fila.

A entrega da premiação acontecerá durante o IV Fórum de Cidades Digitais da RMC, que acontece nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, em Piraquara. O evento é realizado pela RCD, em parceria com a Prefeitura do município anfitrião. Entre os participantes estarão prefeitos, gestores, vereadores e empresários, que vão tratar de desenvolvimento das cidades a partir de investimentos nas Tecnologias da Informação e Comunicação.

O diretor da RCD, José Marinho, ressalta que a homenagem visa valorizar os prefeitos que entendem a importância do uso da tecnologia nos serviços prestados aos cidadãos. “E também completa o objetivo do Fórum que é trazer experiências bem-sucedidas para os municípios que buscam resolver por meio da tecnologia os mais diversos problemas. A seleção dos projetos é feita com base nas publicações das próprias Prefeituras”, explica Marinho, acrescentando que o evento traz políticas públicas, modelos em andamento nos municípios e serviços de mercado.

Texto: Maurenn Bernardo COM ASSESSORIA

Foto: divulgação

Publicado na edição 1200 – 20/02/2020