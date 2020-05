Pronto Atendimento COVID ganhará o nome de funcionária do Condor morta após confusão por uso de máscara

O prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) assinou no final da tarde desta quinta-feira, 30 de abril, o decreto municipal nº 34.476/2020, que cria o Centro Especial de Combate ao Coronavírus em Araucária, dando lhe o nome de Sandra Maria Aparecida Ribeiro.

O Centro de Combate ao Coronavírus ocupará as instalações do antigo Pronto Atendimento NIS 3. O espaço foi reformado emergencialmente e nele só serão atendidos casos suspeitos de Covid-19. A homenagem à Sandra, de acordo com Hissam, é merecida porque ela perdeu a vida porque queria fazer seu trabalho bem feito, protegendo não somente a ela e seus colegas de trabalho, mas também a todos os clientes do supermercado, inclusive aquele que causou a confusão que resultou em sua morte. “A insistência dela para que a pessoa utilizasse a máscara à transforma numa trabalhadora da linha de frente do combate ao coronavírus. É uma pequena homenagem da nossa cidade, dos nossos moradores à essa guerreira”, enfatizou.