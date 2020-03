Prova para teste seletivo de estagiários está suspensa

Em atendimento ao Decreto Municipal nº 34.357/2020, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP), informou em seu site oficial que as provas agendadas para dia 29 de março, do edital de Abertura de Processo Seletivo referente à seleção de estagiários, estão suspensas. O processo seletivo é uma parceria entre a Prefeitura e o Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR). A definição de uma nova data ficará para um outro momento.

A Prefeitura pede a compreensão de todos e ressalta que este é o momento de cuidar da saúde ficando em casa para evitar o contágio pelo novo Coronavírus.

Texto: PMA