Nesses tempos de pandemia, muitos idosos têm sofrido com a solidão, sem poder sair de casa para dar um simples passeio, ir ao mercado, padaria ou quitanda, ou ainda para bater um papo com os amigos. Para driblar essa solidão, a psicóloga Angelica Soraya Krzyzanovski sugere algumas formas de enfrentar esse momento. Veja no vídeo