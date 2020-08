Psicólogas do Disk Corona iniciam serviço de escuta a famílias em luto pela Covid-19

Dentre as ações do Disk Corona, profissionais de Psicologia iniciaram um novo serviço: a escuta especializada aos familiares que perderam algum ente querido em decorrência da Covid-19. Sabe-se que o luto é um período difícil e cada pessoa vivencia o sentimento de perda das mais variadas formas. Mas, no contexto da pandemia, os rituais a que estamos acostumados, como velório, não são realizados ou precisam ser modificados para atenderem à nova situação devido ao risco de contágio, o que pode tornar este momento ainda mais delicado.

Sendo assim, torna-se fundamental uma escuta psicológica especializada, auxiliando naquilo que as pessoas necessitarem para atravessar este doloroso momento. Caberá à equipe de Psicologia do Disk Corona iniciar este contato por meio telefônico. Caso considere necessário, a psicóloga poderá retornar a ligação em outro momento ou deixar o contato à disposição do familiar atendido.

O Disk Corona já contava com o Apoio Psicológico voltado para profissionais da Saúde, Segurança, Assistência e Educação, bem como para a população em geral. É um serviço que tem como objetivo primordial auxiliar nas dificuldades que envolvam adaptação à nova realidade imposta pela pandemia do novo coronavírus, mas pode também ser acessado para demandas relacionadas às diversas dificuldades de ordem emocional e comportamental.

Esses atendimentos são pontuais, focados em Intervenções Breves, Apoio Psicológico e Psicoeducação. Quando as profissionais identificam a necessidade de uma avaliação ou acompanhamento presenciais, referenciam os usuários para a Rede de Atenção Psicossocial conforme a peculiaridade de cada caso.

IMPACTOS

Durante as epidemias, o número de pessoas cuja saúde mental é afetada tende a ser maior que o número de pessoas afetadas pela doença em si, pois nem todos serão contaminados, mas todos são impactados de alguma forma por ela. São alguns exemplos: o sofrimento pelo adoecimento ou morte de familiares ou conhecidos, a instabilidade econômica (que inclui a preocupação com desemprego), os conflitos familiares, o isolamento social e o medo de contrair a doença.

O “Disk Corona” de Araucária atende pelo número de telefone 0800-642 5250 (ligação gratuita). Além de psicólogos, há outros profissionais da área de saúde (como médicos e enfermeiros) que estão na linha para esclarecer dúvidas diversas sobre o novo Coronavírus. A equipe de atendimento telefônico está à disposição das 7h às 19 horas, todos os dias da semana.

Informações sobre o coronavírus

Acesse www.facebook.com/AraucariaContraCoronavirus ou a página específica sobre o Coronavírus disponível no portal da Prefeitura: www.araucaria.pr.gov.br . Informação correta é uma importante ferramenta de prevenção à Covid-19.

Texto: PMA