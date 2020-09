Quatro pessoas são detidas e drogas e pés de maconha são apreendidos no bairro Passaúna

Na noite desta segunda-feira, 14 de setembro, a equipe Supletiva Bravo da Polícia Militar prendeu quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região do bairro Passaúna e apreendeu drogas, dinheiro e pés de maconha. A PM recebeu informações de que haveria uma entrega de drogas naquele bairro, e já no local, percebeu que havia um veículo Ford Ranger suspeito, parado em frente a uma casa. Naquele momento, o proprietário do carro conversava com o dono da residência. Ambos foram abordados, e no interior da Ranger, foram encontrados vários tabletes de maconha.

O dono do veículo informou à equipe que era morador de Campo Magro e que teria mais drogas numa chácara. A PM se deslocou até o endereço indicado pelo suspeito, onde foram localizados mais tabletes de maconha, totalizando mais de 15kg da droga e 450 comprimidos de êxtase, além de dinheiro e uma balança de precisão. Na mesma chácara, foi localizada uma estufa preparada para o cultivo de maconha, e dentro dela havia vários equipamentos destinados à produção da droga, além de 58 pés de maconha.

Ao todo, quatro suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Araucária, onde responderão pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A droga, veículo e objetos apreendidos também foram levados para a DP.