Quatro são detidos e PM apreende cerca de 1,229 kg de maconha

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até a casa de dois irmãos, localizada na rua Maria Brunatto Cantador, no bairro Fazenda Velha, que estariam envolvidos com o tráfico de drogas. A equipe se deslocou até o endereço indicado e conversou com o dono da residência, onde teve a permissão para entrar e fazer buscas nos quartos da dupla. No cômodo foi localizado um tijolo de maconha pesando 201g e um pacote contendo 25g da mesma droga, já em pedaços. Um dos irmãos, que estava na casa, assumiu ser o dono da droga e disse que seu irmão havia pego em uma oficina localizada no Centro. O suspeito foi detido pela e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as medidas necessárias.

A equipe da PM seguiu com a ocorrência, se deslocando até a oficina, onde abordou dois indivíduos, sendo que um deles se apresentou como proprietário. Durante as buscas no barracão, foram encontrados dentro da gaveta de um dos armários, dois tijolos de maconha, totalizando 1,003kg e uma balança de precisão. Também foi localizado no bolso da roupa de um deles, a quantia de R$ 1.300,00. Os dois negaram que seriam donos da droga e disseram que não sabiam da existência da mesma no local. Diante da suspeita, a dupla recebeu voz de prisão e foi levada à DP, para prestar esclarecimentos.

Foto: divulgação

Publicado na edição 1222 – 23/07/2020