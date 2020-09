Que comecem os jogos!

Araucária encerrou esta semana a temporada de convenções partidárias voltadas às eleições municipais de 15 de novembro. Com isso, já temos os candidatos a prefeito e a vereador que sujeitarão seus nomes ao crivo daquele que é a mais importante das peças do tabuleiro eleitoral: o eleitor.

Eleitor que, diga-se de passagem, anda “sacudo”, desmotivado e muito disposto a ligar o “dane-se” para as eleições. Combater esse desleixo com o processo eleitoral, aliás, é a principal missão de todo cidadão consciente e de todo candidato nesta campanha.

Não podemos, em hipótese alguma, permitir que a população local deixe de dar a devida importância para as eleições municipais, e nesse resgate da motivação em se discutir política, é imprescindível fazer com que cada um de nós entenda que a melhora equitativa da vida de todos os nossos moradores só acontece por meio da política.

Logo, se é só por meio da política, do voto e do verdadeiro exercício da cidadania que podemos seguir vendo nossa cidade avançar, não há o que se falar em “dar uma banana aos políticos”. Muito pelo contrário. É preciso analisá-los com lupa.

E, ao fazermos essa análise, descobriremos que não haverá candidatos perfeitos. Até porque estamos falando de seres humanos, como você que nos lê agora. Todos, sem exceção, têm pontos fortes e fracos, cabendo aos eleitores escolher aqueles em que as qualidades se destacam frente aos defeitos.

É preciso que entendamos também que o exercício da cidadania não se encerra com a escolha de nosso candidato. Um cidadão de verdade pratica o ativismo eleitoral, tenta convencer amigos, familiares e vizinhos sobre as razões que o levaram a escolher determinada pessoa para representá-lo. E, posteriormente ao pleito, segue acompanhando o exercício do mandato do seu prefeito e dos seus vereadores, até porque – como dissemos acima – os que forem eleitos também terão os seus defeitos e será necessário estar sempre atento para que esses defeitos não se sobressaiam no Poder.

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020