Quinteto é flagrado fazendo “gatos” na rede

Quando patrulhava na rua Coleiro, no bairro Capela Velha, próximo à entrada da ocupação irregular Favorita, na tarde de segunda-feira, 8 de junho, uma equipe da Guarda Municipal percebeu que havia um homem em uma escada, no alto de um poste, fazendo uma ligação de cabos na rede de energia elétrica pública, juntamente com outros quatro cidadãos, que prestavam ajuda para a instalação.

Os guardas suspeitaram do grupo e fizeram a abordagem, mas na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, os objetos que eles utilizavam para a instalação irregular, como um alicate, luvas, escada e cabo de rede, foram apreendidos. Pela prática do roubo de energia elétrica, mais conhecido como “gato”, os cinco foram detidos, e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos cabíveis.

Foto: divulgação

Publicado na edição 1216 – 11/06/2020