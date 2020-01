Readequações em linhas do Triar reduzirão tempo de espera na região do Boqueirão

A Superintendência de Transporte Coletivo de Araucária informou que linhas do Triar da região do Boqueirão passarão por readequações a partir de segunda-feira, 27 de janeiro. As mudanças visam otimizar a logística de transporte. Com isso, o tempo de espera também deve reduzir.

Hoje, as linhas Monalisa/Iguatemi (16) e Tropical (17) operam somente em horários de pico. A partir de 27/01/2020, as linhas Monalisa e Tropical passarão a atender respectivamente pelos itinerários 18-Boqueirão/Monalisa (no sentido anti-horário), e 18-Boqueirão/Tropical (no sentido horário) em período integral.

Importante: os dois itinerários passarão pelas mesmas ruas, apenas o sentido será alterado.

Conforme a Superintendência de Transporte Coletivo, atualmente, a linha Boqueirão (18) tem uma média de oferta de a cada 25 minutos. Com a readequação, a oferta de ônibus será a cada 17 minutos, mudando apenas o sentido. Antes de ser implantada a readequação, as linhas Tropical (17) e Monalisa (16) tinham uma média de oferta nos horários de pico de a cada 20 minutos. Com a readequação, as regiões atendidas por essas linhas terão uma oferta de ônibus nos horários de pico de a cada 12 minutos.

A Prefeitura também instalou novos abrigos nos pontos de ônibus localizados em todo o itinerário, em ambos os sentidos (dos dois lados da rua).

Confira os novos percursos

Sentido Monalisa

Avenida Independência > Lincolin Setembrino Coimbra > Prof. João Chorosnicki > Estanislau Haiduk > Pedro Senko > Teotônio Píres de Souza > Maria Edite de França Trauczinski > Oscár da Silva Lisboa > Ana Dranka Druszcz > Aristídes Ferreira > João Sérgio Cunha > João Túlio > Avenida Independência > Dep. Ivan Ferreira do Amaral > Mal. Juarez Távora > Paulo Gomes de Azevedo > Rua Bruno da Rocha > Rua Miguel Grabowski > José Biscaia > Catarina Incot > Rua Bruno da Rocha > Bernardo Frederico Michel > Rafaela Odppis Trauczynski > Targino Silva > Avenida Independência.

Sentido Tropical: Avenida Independência > Targino Silva > Rafaela Odppis Trauczynski > Bernardo Frederico Michel > Rua Bruno da Rocha > Catarina Incot > José Biscaia > Rua Miguel Grabowski > Rua Bruno da Rocha > Paulo Gomes de Azevedo > Mal. Juarez Távora > Dep. Ivan Ferreira do Amaral > Avenida Independência > João Túlio > João Sérgio Cunha > Aristídes Ferreira > Ana Dranka Druszcz > Oscár da Silva Lisboa > Maria Edite de França Trauczinski > Teotônio Píres de Souza > Pedro Senko > Estanislau Haiduk > Prof. João Chorosnicki > Lincolin Setembrino Coimbra > Avenida Independência.