Resolução da Secretaria de Saúde esclarece pontos de novo decreto que restringe horário de funcionamento de estabelecimento comerciais

A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) tornou pública na tarde desta quinta-feira, 25 de junho, a Resolução nº 002/2020, que elucida pontos eventualmente controvertidos do decreto nº 34.674/2020, publicado na noite de segunda-feira (22) com restrições ao horário de funcionamento de estabelecimento comerciais ao longo dos próximos 14 dias.

O decreto que restringe o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais foi necessário em razão do crescimento no número de casos do novo coronavírus em Araucária. Restrições semelhantes também foram tomadas em diversos municípios da região metropolitana de Curitiba, que estão com quase todos os leitos de UTI destinados ao tratamento da COVID-19 ocupados.

Basicamente, a Resolução é quase um “o que pode e o que não pode e em quais horários”, sendo que um anexo ao documento, construído em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Social traz uma tabela com a relação de vários ramos de atividade e em quais horários eles podem estar com as portas abertas.

Ao longo da tarde algumas versões preliminares desse anexo chegaram a circular em grupos de whatsapp, o que gerou certa confusão. Porém, a versão final, que deve ser respeitada pelos comerciantes é a publicada no Diário Oficial do Município e que, na lateral direita e parte inferior esquerda trazem a assinatura digital do secretário de Saúde, Carlos Alberto de Andrade.