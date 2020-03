Restaurante no Centro é interditado pela Vigilância

Um restaurante localizado às margens da rodovia do Xisto, próximo ao supermercado Condor, no Centro, foi interditado na manhã de terça-feira, 10 de março. A Vigilância Sanitária e a Secretaria do Meio Ambiente, com apoio do Pelotão Verde da Guarda Municipal, que já havia constatado no local, a queima de resíduos e um esgoto a céu aberto, estiveram no local e constataram uma série de outras irregularidades, entre carnes armazenadas de forma inadequada e fora da temperatura ideal para conservação adequada, e legumes e verduras estragados, sem condições para o consumo. As equipes constataram ainda, situação de maus tratos a galinhas e patos, devido à forma como estavam confinados.

De acordo com a Vigilância Sanitária, foi realizada a inutilização dos produtos em condições impróprios ao consumo (carnes, verduras e legumes), interdição até adequação das instalações e instauração de processo administrativo, que poderá implicar na geração de multa ao proprietário do estabelecimento.

Equipes de fiscalização fecharam o local

Diante de todas as irregularidades encontradas pelas equipes de fiscalização, o dono do restaurante foi notificado a comparecer na Secretaria Municipal de Meio Ambiente para prestar esclarecimentos. A secretaria também lavrou auto de infração e aplicação de multa. Por ora, o local permanecerá fechado ao público, até que sejam feitas todas as adequações necessárias.

Publicado na edição 1203 – 12/03/2020

Foto: divulgação