Rodízio: bairros de Araucária ficam sem água na segunda e quarta-feira

A Sanepar inicia nesta segunda-feira, 18 de maio, um novo sistema de rodízio no fornecimento de água em Araucária e toda a região metropolitana de Curitiba. Além de incorporar novas localidades, a mudança prevê também a antecipação do horário inicial do rodízio, para as 16 horas, com a escala de encerramento prevista para as 16 horas do dia seguinte e um período de até 12 horas para normalização.

Segundo a assessoria da companhia, as mudanças ocorrem em função do agravamento da crise hídrica no estado com a frustração da expectativa de chuvas na última semana e também ao cumprimento do decreto estadual 4626/2020 que instituiu “Situação de Emergência Hídrica” em todo o Paraná por 180 dias.

A Sanepar explicou ainda que a análise técnica diária continuará sendo mantida para definir outras ações de mitigação da seca severa incluindo novos mecanismos de captação de água e até mesmo a antecipação de obras que melhoram a performance do sistema.

Os clientes precisam estar cientes também de que o horário de término do rodízio não representa o retorno imediato da água. O abastecimento é retomado, gradativamente, após a reabertura, para evitar alta pressão e rompimento de rede.

Segunda, 18 de maio

Nesta segunda, as regiões da cidade que terão corte no abastecimento de água são Campo Redondo, Palmital, Botiatuva, Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamericano, Jardim Atenas, Centro, Iguaçu, Boqueirão, Costeira, Estação e Fazenda Velha. A previsão é que a suspensão se dê às 16h de segunda com normalização completa do fornecimento de água às 4h de quarta-feira (22)

Quarta-feira, 22 de maio

Já na quarta-feira a suspensão acontece nas regiões do Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera. A interrupção no fornecimento se inicia às 16h e a normalização completa só acontece às 4h de sexta-feira (22).

Mapa

No site da Sanepar é possível visualizar, de forma interativa, por rua os imóveis atingidos pelo rodízio. Para acessar a ferramenta clique em http://site.sanepar.com.br/mapa-rodizio-abastecimento-curitiba-rmc e digite o seu endereço.