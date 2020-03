Rodrigues Doces lança serviço delivery

A Rodrigues Doces, popularmente conhecida em Araucária como Distribuidora Rodrigues, lançou esta semana seu serviço de delivery. Exatamente, a partir de agora, você poderá comprar seus produtos do conforto do seu sofá e receber na porta de sua casa.

As encomendas são feitas por meio do aplicativo de mensagens whatsapp. Anote aí os números 41 99163-7687 ou 99162-5292. As entregas serão feitas em toda a área urbana de Araucária e a taxa de entrega é de apenas R$ 7,00.

De acordo com a gerência da Rodrigues, o prazo de entrega é de até 24 horas e os pagamentos podem ser em dinheiro, cartão de débito ou crédito.

E para comemorar o lançamento do serviço de entrega em domicílio, a Rodrigues também lançou uma super promoção de ovos de Páscoa, que estão com 15% de desconto.