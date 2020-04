Rotam prende suspeito e apreende droga e dinheiro no bairro Tindiquera

Equipes da Rotam cumpriram um mandado de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira, 3 de março, na rua Manoel Torquato da Rocha Reis, no bairro Tindiquera. As equipes Alfa e Bravo fizeram campana em uma mata localizada nos fundos da casa do suspeito, para evitar uma possível fuga, enquanto isso, na porta da residência, uma viatura acionava os dispositivos sonoros e luminosos, batia no portão e chamava o indivíduo pelo nome. Ao perceber a presença da viatura, ele pulou a janela dos fundos, com intuito de escapar pela mata, mas acabou dando de cara com as demais equipes que estavam do lado de fora, e já teriam ouvido o barulho e ainda os avisos dos demais policiais.

O suspeito não obedeceu a ordem de parada e investiu contra a equipe policial, desferindo socos, chutes e mordidas, sendo necessário o uso seletivo e diferenciado da força para a imobilização do agressor e também a utilização de algemas para salvaguardar a integridade de todos. Com a situação já controlada, as equipes do canil do Bope entraram para auxiliar nas buscas, com cães farejadores, e localizaram, dentro da gaveta de um móvel da sala, uma sacola plástica com aproximadamente 210 gramas de maconha e ainda R$ 4.500,00 em dinheiro trocado. No fundo da residência, na área de mata, os cães também localizaram um tambor enterrado, com cheiro de entorpecente, e dentro havia duas balanças de precisão e um par de placas de um veículo.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araucária para as providências cabíveis.

Foto: divulgação