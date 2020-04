Rouba dinheiro de cobradora de ônibus para comprar drogas

A Polícia Militar fazia um patrulhamento pela região do terminal central de Araucária, cumprindo a Operação Ônibus Seguro, quando foi acionada por uma cobradora do transporte coletivo, que informou ter sido vítima de um furto. De acordo com ela, um homem pulou o muro no terminal logo após ter descido do ônibus e subtraído todo o dinheiro das passagens.

Ela disse ainda que o indivíduo fugiu sentido rua Carlos Cavalcanti, no Centro, e que estava usando calça jeans, camiseta vermelha e blusa de moletom. Imediatamente a equipe iniciou buscas pelas redondezas e se deparou com o suspeito, cujas características repassadas pela cobradora batiam. Ao ver a viatura, ele tentou se esconder atrás da pilastra de um estabelecimento comercial, mas acabou sendo abordado.

Com ele os policiais encontra­ram o dinheiro que havia sido roubado. Quando indagado sobre o fato, disse que roubou porque precisava comprar drogas. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1206 – 02/04/2020