Roubou mercado e “mocou” as mercadorias na roupa

No domingo, 9 de fevereiro, por volta das 18h40, um supermercado localizado na rodovia do Xisto, no Centro, foi furtado. Através das câmeras de segurança, o fiscal da loja percebeu quando o suspeito pegava os produtos das gôndolas e os escondia dentro da roupa. A Guarda Municipal foi acionada, mas quando chegou ao local, o fiscal já havia abordado o homem, que teria passado pelo caixa sem pagar pelas mercadorias.

Na revista foram encontrados com ele produtos alimentícios como carne e queijo, um kit de canetas e um chocolate. Diante das evidências, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1199 – 13/02/2020