Rua Alberto Soczek é alvo de reclamações pela falta de pavimentação

Poeira e buracos estão tirando a paciência dos moradores da rua Alberto Soczek, no bairro Campina da Barra. Eles afirmam que a via está em péssimas condições de tráfego e que isso atrapalha não só os motoristas, mas os pedestres também. Ainda de acordo com os reclamantes, a rua tem bastante movimento e por isso já deveria ter sido pavimentada. “Essa rua dá acesso à chácara da Aspma, onde frequentemente ocorrem vários eventos, não agora em tempos de pandemia, é claro, e isso por si só já deveria ser um fator para que fosse asfaltada”, observou um morador.

Sobre o pedido dos moradores, a Secretaria Municipal de Obras Públicas informou que já existe um projeto em elaboração para uma futura licitação e pavimentação da rua Alberto Soczek. Disse ainda que, por ora, enviará uma equipe para fazer o patrulhamento na via.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Marco Charneski

Publicado na edição 1225 – 13/08/2020