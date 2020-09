Ruas do Santa Regina e trecho da Avenida das Araucárias recebem recape

As melhorias nas vias que estavam em piores condições estão sendo feitas com investimentos próprios da Prefeitura

As ruas do Jardim Santa Regina que estavam em condições ruins também estão recebendo capa asfáltica. Foto: Marco Charneski

A Secretaria Municipal de Obras está recapeando a avenida das Araucárias e ruas do jardim Santa Regina. As vias que estão com o pavimento deteriorado, estão recebendo capa asfáltica nova. No Santa Regina os serviços iniciaram há duas semanas e a previsão é que terminem em aproximadamente 45 dias, se as condições climáticas foram favoráveis. A extensão onde os serviços serão realizados contempla 6.500 metros. Para a execução da obra, a Prefeitura deverá investir cerca de R$ 1,3 milhões, utilizando equipe e maquinário próprio.

Avenida das Araucárias, no trecho próximo à Brafer, até a PR 421, recebeu recape e melhorias na sinalização. Foto: Marco Charneski

Na avenida das Araucárias o recape ocorre em trechos que estavam em pior estado. Os serviços são pontuais, na região de limite do Município com Curitiba, até a PR-421. Na mesma via, o Departamento de Trânsito destacou que, recentemente, foi realizada uma revitalização do trecho, no limite do município. Neste ponto, a travessia elevada foi refeita. As lombadas que estavam fora do padrão também foram retiradas. Ficou apenas uma lombada no sentido Curitiba a Araucária, próximo ao Portal Polonês. Também foi mantida uma travessia elevada, que fica próximo a uma igreja da região.

Além de deixar as ruas em melhores condições, o recapeamento vai garantir mais segurança e qualidade de mobilidade para pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de veículos.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1230 – 17/09/2020