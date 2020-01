Sábado é dia de bazar na comunidade do Shangri-lá

Acontece neste sábado, 25 de janeiro, um bazar com diversas roupas, sapatos e acessórios seminovos no bairro Shangri-lá. Haverá opções tanto para adultos, quanto peças infantis, com valor mínimo de R$2 e máximo de R$5. Toda a renda será revertida para a viagem dos jovens Vicentinos, em setembro deste ano, onde eles participarão de um fórum, em Minas Gerais.

Serviço

A ação, que está sendo organizada pelos vicentinos, acontecerá na capela São José, rua Barigui, número 689, no bairro Shangri-lá, das 8h ao meio dia. Mais detalhes pelo telefone (41) 99831-4407.

Texto: Maurenn Bernardo