Sábado tem acidente fatal na Avenida Manoel Ribas

Uma colisão na Avenida Manoel Ribas, esquina com a rua Gumercindo Rosa Pimenta, próximo ao Parque Cachoeira, na tarde deste sábado, 20 de junho, resultou numa vítima fatal.

Segundo testemunhas, um jovem seguia com sua moto pela avenida, no sentido Centro da pista, quando no cruzamento com a rua Gumercindo Rosa Pimenta, acabou batendo na lateral de um veículo uma Montana.

Com o impacto, o motociclista acabou sendo jogado alguns metros adiante e morreu na hora. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Curitiba. Uma garota, que estava na garupa da moto, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital mais próximo.

Tanto a Polícia Militar quanto o Departamento de Trânsito do Município orientaram o tráfego no local do acidente. As circunstâncias do acidente devem ser averiguadas em procedimento próprio. O nome da vítima ainda não havia sido confirmado até o fechamento desta matéria

Foto: Marco Charneski