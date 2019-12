Saiba como ficam a coleta de lixo, o transporte coletivo e outros serviços neste final de ano

Foto: Marco Charneski

Por conta dos feriados de Natal e Ano Novo, a Prefeitura de Araucária informa aos moradores sobre como ficará o atendimento de diversos serviços públicos. Além dos feriados de 25/12 e 01/01, estão previstos pontos facultativos nos dias 23, 24, 30 e 31 de dezembro. Nos dias 26 e 27/12, o atendimento será normal.



* Coleta de lixo comum e coleta seletiva: Nos dias 24 e 31/12, a coleta segue normal até as 21 horas. Nos dias 25/12 e 01/01 não haverá coleta. Nos demais dias, o atendimento será normal.

* Linhas do Triar: Nos dias 23, 24 e 30/12 será no horário de dia útil. No dia 31/12 será horário de sábado. Já nos dias 25/12 e 01/01, o horário é de feriado.

* Serviços como os do Espaço Cidadão, Espaço do Empreendedor, unidades básicas de saúde também não funcionam nos dias de ponto facultativo e feriados. A área de atendimento ao público no Terminal Central (onde se faz cartão do Triar) também não funcionará nos dias 24,25,30 e 31/12 (26 e 27/12 normal).

IMPORTANTE

Vale lembrar que serviços de urgência e emergência da Saúde (UPA e Pronto Atendimento Infantil) bem como o atendimento da Guarda Municipal (telefone 153) funcionam continuamente, inclusive nos pontos facultativos e feriados.

Texto: PMA