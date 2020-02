Salão Paroquial da Matriz está passando por uma ampla reforma

Depois de muitos anos sem receber nenhuma melhoria, o Salão Paroquial da Igreja Matriz Nossa Senhora dos Remédios está passando por uma ampla revitalização. A estrutura, que já acolheu inúmeros eventos da comunidade, tanto pastorais quantos sociais, precisava de uma reforma urgente. Com as obras, a Paróquia pretende oferecer mais conforto às pessoas que utilizam o espaço, através de uma estrutura mais moderna, e dentro das normas de acessibilidade e segurança.

A obra foi dividida em duas etapas, a primeira será a reforma da estrutura e revestimento na churrasqueira; reforma nos banheiros, com a construção de um especial para portadores de necessidades especiais e um fraldário; revitalização de toda parte elétrica; e troca das janelas. Na segunda etapa será feita a restauração da estrutura metálica e instalação de forro; instalação de uma nova iluminação, mais econômica e moderna; e reforma no palco e dependência. As obras estão em ritmo acelerado, e a previsão é de que sejam concluídas em breve.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto: Everson Santos

Publicado na edição 1197 – 30/01/2020