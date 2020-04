Sanepar alerta população para golpes em nome da Companhia

Para evitar transtornos, a Sanepar recomenda aos clientes para que fiquem atentos à execução de serviços em nome da Companhia. A Sanepar não realiza serviços nas instalações internas do imóvel, como chuveiros e torneiras, apenas vistorias nas ligações de esgoto.

E, em hipótese alguma, a Companhia faz cobrança direta ao cliente. Todo e qualquer serviço prestado pela Sanepar é cobrado apenas por meio da fatura mensal de água e esgoto.

Os empregados da Sanepar e de suas terceirizadas trabalham uniformizados, usam crachá com foto e os veículos são identificados com a logomarca da Sanepar ou com a expressão “A serviço da Sanepar”.

A recomendação da empresa é para que, antes de deixar o prestador de serviço ou o empregado da Sanepar iniciar o serviço, o morador observe a identificação da pessoa (uniforme e crachá), e o veículo.

Caso o cliente tenha dúvidas ou perceba algo suspeito, deve ligar imediatamente para a Sanepar, no telefone 0800 200 0115 ou informar diretamente a Polícia.

Texto: Agência de Notícias do Paraná

Foto: Arquivo O Popular