Sanepar amplia rodízio: confira os bairros que ficarão sem água nesta sexta-feira!

Em função da estiagem que castiga todo o Estado, a Sanepar alterou o sistema de rodízio em toda a Região Metropolitana de Curitiba, ampliando o número de bairros afetados e modificando o horário de funcionamento da parada no abastecimento. Nesta sexta-feira, 8 de maio, os bairros afetados em Araucária serão os abastecidos pelo reservatório do Costeira, entre eles o Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera. O corte está previsto para às 20 horas, com retomada gradativa do abastecimento às 20 horas de sábado, dia 9.

O objetivo, segundo a empresa, é aumentar o intervalo da interrupção do abastecimento em algumas regiões mais críticas, por estarem mais distantes dos centros de distribuição de água. A empresa reforça que o horário de término do rodízio não representa o retorno imediato da água. O abastecimento é retomado, gradativamente, após a reabertura, para evitar alta pressão e rompimento de rede.

Uso consciente

A orientação é que os moradores façam uso racional da água, atentando para os hábitos de higiene, principalmente para a prevenção do Coronavírus (Covid-19). A prioridade deve ser alimentação e higiene pessoal. Outras atividades, como lavar carros, calçadas, regar jardins, devem ser adiadas para quando passar o período de estiagem.

Vale lembrar ainda que só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar recomenda que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Outra recomendação é que os clientes cadastrem o seu telefone e autorizem o envio das mensagens SMS (mensagem de texto para o celular), onde irão receber avisos de falta d´água e outras orientações A atualização dos dados cadastrais pode ser feita no naplicativo Sanepar Mobile ou no site (na aba Clientes – Outros Serviços – Atualização Cadastral). Para qualquer acesso, o cliente precisa do número da matrícula do imóvel.

Texto: Maurenn Bernardo

Foto:divulgação